Palmeiras e Flamengo empatam em duelo com seis expulsos

Na primeira boa oportunidade criada pelo alviverde, Victor Luis colocou na cabeça de Willian, mas Diego Alves fez grande defesa. Na segunda, o goleiro do Flamengo nada pode fazer. Depois do cruzamento, Bruno Henrique cabeceou para o meio da área e Willian só empurrou para fazer seu 7º gol no Brasileiro.



Aos poucos, o Flamengo foi se reorganizando na partida e explorando os espaços deixados na laterais do campo. Antes do intervalo, o rubro-negro quase empatou com Éverton Ribeiro, mas Jaílson fez grande defesa.



Da mesma maneira que iniciou a partida, o Palmeiras começou a etapa final, mas desperdiçou boas chances. O Flamengo respondeu com o gol de empate, em cobrança de escanteio, que o zagueiro Thuler completou. E ainda poderia ter virado a partida com Vinícius Júnior, mas Thiago Martins evitou.



A partida ficou aberta e mudou um pouco o panorama com o líder Flamengo tentando supreender e o Palmeiras explorando os contra-ataques. Mas nenhum dos dois conseguiu fazer o gol da vitória.

Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (13), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa. O líder Flamengo chegou a 27 pontos, mas diminuiu a vantagem para o São Paulo, 2º colocado. Já o Palmeiras ficou a oito pontos da ponta da tabela.Nos acréscimos, Dudu e Cuéllar se desentenderam e começou uma grande confusão, que terminou com seis expulsos. Além dos dois envolvidos, o goleiro Jaílson, o volante Jonas, o zagueiro Luan e o atacante Henrique Dourado (os dois no banco) receberam o vermelho.Atuando diante de sua torcida, a equipe de Roger Machado imprimiu ritmo forte no começo da partida e conseguiu dominar o Flamengo. Nos primeiros minutos, o Palmeiras sufocou o adversário e não demorou para abrir o placar.