Palmeiras e Chape ficam no 0 a 0

Times não saíram do empate, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileiro. Arbitragem anulou gol de Antônio Carlos, em lance polêmico

Palmeiras e Chapecoense ficaram no 0 a 0, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo. Com o resultado, o Palmeiras segue invicto no torneio.



O Palmeiras teve como principais novidades na tarde deste domingo, entre os titulares, o goleiro Weverton e o zagueiro Thiago Martins. No primeiro tempo, as duas equipes criaram algumas oportunidades de gol. O Palmeiras teve mais posse de bola, mas esbarrou na marcação da Chapecoense. Palmeiras e Chapecoense chegaram a balançar as redes na etapa, porém, os gols foram anulados pela arbitragem.



No segundo tempo, o jogo foi marcado pelo alto número de faltas. O Palmeiras ainda pressionou bastante no final da partida, e já nos acréscimos, Antônio Carlos marcou gol após cruzamento de Dudu, mas a arbitragem marcou o impedimento, em lance bastante polêmico.



Os dois clubes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro apenas no próximo final de semana. Às 19h30 de quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a Chapecoense visita o Atlético-MG. Já o Palmeiras, às 21h30 de quinta, visita o Alianza Lima, pela fase de grupos da Libertadores.