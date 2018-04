Palmeiras domina seleção, mas não vai à premiação

O Palmeiras não compareceu a festa de premiação do Campeonato Paulista de 2018, mesmo tendo oito jogadores eleitos entre os melhores da competição, e o técnico Roger Machado. O clube vetou a presença dos atletas e do comandante da equipe como forma de protestar contra a Federação Paulista de Futebol.





Jailson, o lateral-direito Marcos Rocha, o zagueiro Antônio Carlos, o lateral-esquerdo Victor Luis, o volante Felipe Melo,

"Se fosse do nosso lado, não faríamos isso. Existe um prêmio individual, foram atletas premiados na seleção do campeonato. Deveriam vir representar seu clube pelo que fizeram e fizeram muito bem no campeonato. Quando é campeão, se segue o protocolo e, quando não é, se quebra", criticou Alessandro, gerente de futebol do Corinthians.





O garoto Rodrygo, do Santos, foi escolhido como revelação do Campeonato Paulista deste ano. Bruno Moraes, do Botafogo, foi o craque do interior.Diferente de outras edições da festa de premiação do Paulista, quando os jogadores subiam ao palco para receber o troféu de melhor jogador da posição, dessa vez os nomes foram anunciados apenas no telão. A mudança pode ter ocorrido pela ausência dos palmeirenses.Na final do campeonato, que terminou com o título do Corinthians, o Palmeiras se sentiu prejudicado com uma decisão do árbitro Marcelo Aparecido. Ele chegou a marcar penalidade, mas após oito minutos, e consulta ao 4º árbitro anulou a marcação.

Assim que o árbitro apitou o final da partida, todos os palmeirenses saíram sem conceder entrevista, e também não ficaram para receber as medalhas de vice e o troféu. O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, foi o único que falou e fez duras críticas a organização do campeonato.