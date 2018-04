Palmeiras divulga vídeo para tentar comprovar interferência externa

Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, na final contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, no domingo passado (8). câmeras de segurança do Allianz Parque, o Palmeiras divulgou vídeo pata tentar provar que houve interferência externa para a anulação do pênalti marcado pelo árbitro

Na nota oficial, o clube alviverde pede a anulação da partida. "C onsiderando que trata-se de violação das normas da International Football Association Board e do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que deve resultar invariavelmente na anulação da partida, o Palmeiras aguardará o pronunciamento imediato das entidades administrativas do esporte".



O Palmeiras alega que o diretor de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, Dionísio Roberto Domingos aparece no túnel da arena, chega perto do campo e se comunica com o assistente. O clube também vai solicitar ao Tribunal de Justiça Desportiva que Dionísio seja convocado para dar explicações.







Através de imagens captadas pelas