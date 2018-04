Palmeiras cede empate ao Boca; gol veio nos acréscimos com Tévez

Keno marcou aos 44 minutos da etapa final e o atacante argentino deixou tudo igual após dois minutos

O Palmeiras apenas empatou com o Boca Juniors em 1 a 1, nesta quarta-feira (11), no Allianz Parque, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O alviverde perdeu o 100% de aproveitamento, mas manteve a liderança do grupo 8, com 7 pontos. Já o time argentino segue em 2ª com 5 pontos.



Uma das partidas mais aguardadas da fase de grupos de Libertadores da América, Palmeiras e Boca Juniors travaram confronto difícil, pegado, mas sem apelarem e até a tradicional catimba argentina ficou em segundo plano.



O Palmeiras começou tentando se impor, tomou a iniciativa da partida, mas encontrou pela frente uma equipe bem fechada, que tentava explorar os contra-ataques.



A equipe do técnico Roger Machado mostrou falta de criatividade, errou muitos passes e pouco incomodou a defesa adversária na etapa inicial. As chances de gols foram escassas e o alviverde só assustou no final do 1º tempo. Dudu encontrou Lucas Lima livre na área, o meia tentou bater colocado e a bola passou perto do gol de Rossi.



Para tentar mudar algo na equipe e tentar o gol, Roger Machado decidiu mexer na equipe. Sacou Borja, que pouco apareceu no jogo, e colocou William, para dar mais mobilidade ao ataque palmeirense.



O Palmeiras melhorou e começou a levar mais perigo ao gol do Boca Juniors. Keno tentou cruzar, Fabra errou e a bola sobrou para Bruno Henrique, que mandou por cima do gol.



A pressão palmeirense aumentou e aos 44 minutos, Keno finalmente balançou as redes. Jara furou ao sair com a bola. Guerra avançou pela esquerda e cruzou. Keno só completou para o gol.



Mas o Boca deu a resposta rapidamente e deixou tudo igual com Tévez. Antônio Carlos bobeou, Pavón aproveitou, e cruzou. O ex-corintiano desvia e empatou a partida.