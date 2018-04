Palmeiras bate o Corinthians e sai na frente na final

No primeiro duelo da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 1 a 0, em Itaquera, com gol do colombiano Borja. O segundo e decisivo jogo será no dia 8 de abril, às 16h, no Allianz Parque, e o alviverde joga pelo empate. Se perder por um gol de diferença a partida será definida nos pênaltis. Caso o Corinthians vença por dois gols, o alvinegro fica com o tíitulo.









O alvinegro também teve outra oportunidade com Maycon, mas o volante desviou a bola para fora e perdeu boa oportunidade de chegar ao empate.



No final do primeira etapa, o clima esquentou entre as duas equipes. Depois de bate-boca entre Henrique e Borja, os outros jogadores chegaram, começaram a trocar empurrões, ofensas, e por pouco não houve briga generalizada.



Depois que os ânimos se acalmaram, o árbitro Leandro Bizzio mostrou amarelo para Henrique e Borja. Além de expulsar Felipe Melo e Clayson. Os dois já haviam tido problemas no Campeonato Brasileiro do ano passado, também em Itaquera, quando discutiram no túnel da Arena. O técnico Fábio Carille colocou Pedrinho e Romero logo aos nove minutos da etapa final para tentar levar mais perigo ao gol do Palmeiras e chegar ao empate.



A partida ficou aberta e também muito pegada, com cinco amarelos para os palmeirenses e três para os corintianos.



O Corinthians tentou o empate até os minutos finais, mas o Palmeiras conseguiu segurar o adversário e até teve chances do segundo gol.





O Palmeiras não conquista o Campeonato Paulista desde 2008. Já o Corinthians luta pelo bicampeonato estadual.Mesmo jogando na casa do adversário, o Palmeiras partiu para cima logo no apito inicial e não demorou para abrir o placar. Dudu cruzou, a bola acertou o travessão, Willian pegou o rebote e só rolou para Borja marcar. Foi o sétimo gol do colombiano no Paulista, artilheiro isolado do campeonato.