Palmeiras bate o América-MG e jogará pelo empate no Allianz

Antes do intervalo, Borja compensou os gols perdidos, e finalmente abriu o placar. Lucas Lima cruzou, a bola quicou na frente do goleiro do América-MG e Borja só empurrou para o gol.



No começo do 2º tempo, a equipe mineira quase chegou ao empate, mas Jaílson evitou o gol. A resposta do Palmeiras foi rápida. Aos 11 minutos da etapa final, Keno recebeu no meio e tocou para Borja. O atacante avançou e serviu o próprio Keno para marcar o segundo gol do jogo.



A partida parecia definida para o Palmeiras. Mas os donos da casa pressionaram e aos 27 minutos, Serginho diminuiu o placar. O América-MG só não chegou ao empate porque Jaílson apareceu bem e fez defesas importantes.



O Palmeiras chegou a 12 vitórias como visitante na temporada, e além disso não perde há 10 jogos fora de seus domínios (9 vitórias e um empate).

O Palmeiras venceu o América-MG, por 2 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (9), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta acontece no dia 23 de maio, no Allianz Parque, e o alviverde joga pelo empate. Vitória simples do América-MG leva a disputa para as penalidades.Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Roger Machado adotou postura ofensiva e partiu para cima do adversário. Mas encontrou uma equipe determinada, que tentava responder nos contra-ataques.O colombiano Borja teve as principais chances para abrir o placar, e chegou a perder dois gols , um deles sem goleiro. No lado do América-MG, Serginho também teve oportunidade, mas pecou na finalização.