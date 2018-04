Países sul-americanos pedem Copa com 48 equipes

Os países que integram a Conmebol pediram à Fifa para que a Copa do Mundo do Catar em 2022 já seja disputada com 48 equipes, sem esperar até a edição de 2026 para por em prática o novo formato.

O pedido foi realizado em Buenos Aires pelo presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, durante o congresso da entidade, com presença de representantes dos dez países que integram a Conmebol.

Em uma Copa do Mundo disputada com 48 equipes, a América do Sul teria direito a classificar até sete seleções para o torneio, duas a mais que no atual formato, com 32 equipes.