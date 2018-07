Pai revela que Militão se despede no clássico contra o Corinthians

O Éder ainda vai jogar pelo São Paulo na próxima rodada do campeonato frente ao Corinthians, mas em princípio ficará livre para viajar a partir de segunda-feira", revelou Valdo Militão, em entrevista ao jornal português "A Bola".



Militão, cujo contrato com o São Paulo se encerra em janeiro, já teria um acordo para se juntar aos Dragões no início do ano que vem. A declaração do pai do atleta deixa a entender que o Porto teria chegado a um acordo com a equipe paulista para que o defensor se junte à equipe portuguesa já na pré-temporada europeia. Aos 20 anos, Éder Militão disputou 53 partidas pelo time profissional do São Paulo, marcando quatro gols.

O clássico deste sábado (21), contra o Corinthians provavelmente será o último de Éder Militão com a camisa do São Paulo. De acordo com o pai do jogador, o camisa 13, que pode atuar tanto como lateral-direito como na zaga, deixa o clube tricolor após o duelo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro para reforça o Porto, de Portugal.