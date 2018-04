Pacers tiram vantagem de 17 pontos, batem os Cavs e lideram série

Em casa, o Indiana Pacers bateu o Cleveland Cavaliers por 92 a 90, nesta sexta-feira (20), pelo jogo 3 dos playoffs da NBA, e abriu 2 a 1 na série melhor sete. Os Pacers chegaram a ficar 17 pontos atrás no placar, mas conseguiram tirar a diferença e viraram no último quarto.

O destaque da partida foi o croata Bogdanovic, que marcou 30 pontos, e terminou como cestinha do confronto. A seis minutos do final, o ala acertou uma cesta de três, colocou os Pacers em vantagem no placar e não foi mais ultrapassado pelo adversário.



LeBron James não esteve arrasador como no jogo passado, mas mesmo assim marcou 28 pontos, pegou 12 rebotes e deu 8 assistências, mas não foi o suficiente para os Cavaliers conquistarem a vitória.



As equipes voltam a ser enfrentar neste domingo (22), às 21h30, novamente na casa do Indiana Pacers.