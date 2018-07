Osorio se irrita com jogadores brasileiros: 'Palhaçada'

Treinador culpa arbitragem por perda do domínio da parte no segundo tempo

Depois de um bom primeiro tempo, o México foi dominado pelo Brasil na segunda etapa, perdeu por 2 a 0 e acabou eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final. Um dos lances que mais marcaram o jogo foi um pisão do lateral Miguel Layún no tonrozelo de Neymar, quando o atacante estava caído fora de campo. O técnico Juan Carlos Osorio culpou a atitude dos jogadores brasileiros e a arbitragem pela perda do controle de jogo de sua seleção.



"Tivemos mais posse de bola, tivemos controle de grande parte do jogo. É uma vergonha para o futebol que se perda tanto tempo com um só jogador. Acho que a perda da veemência que tivemos no primeiro tempo tem muito a ver com a arbitragem. Em repetidas ocasoiões foi muito tendenciosa e os jogadores foram cansando disso. A cada situação de gol, demoravam a repor a bola. Teve uma que durou quatro minutos. Acredito que isso não seja um bom exemplo para o futebol e para o mundo, sobretudo para as crianças que estão vendo o jogo. É um jogo com virilidade e um jogo de homens e não com tanta palhaçada", reclamou Osorio.



No lance envolvendo Neymar e Layún, o treinador disse que houve apenas "um leve contato", dando a entender que o atacante brasileiro a reação do atacante foi desmedida em relação ao que realmente ocorreu. Ao comentar a partida, Osorio lamentou o aproveitamento ruim nas finalizações e elogiou a qualidade do time verde e amarelo.



"Nos faltaram eficácia e essa qualidade extraordinária que eles têm no último terço do campo", analisou o técnico.