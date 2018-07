Os prós e contras dos técnicos especulados no Palmeiras

Luxemburgo, Abel Braga, Felipão e Dorival Júnior foram citados

Após a demissão de Roger Machado do comando técnico palmeirense, na última quarta-feira (26), a diretoria do clube corre para encontrar um substituto para assumir a equipe antes da partida de ida das oitavas de final da Libertadores, na quirta-feira (8), contra o Cerro Porteño, no Paraguaí.



Confira os pontos positivos e negativos dos treinadores cogitdados para o cargo:





Felipão



Prós: Experiente, o treinador já treinou o Palmeiras em duas oportunidades e conhece muito bem o clube. Venceu a Libertadores de 1999 e a Copa do Brasil de 2012 com o alviverde.



Contras: Em declínio na carreira, Felipão está desde novembro de 2017 sem clube. Antes da passagem desastrosa pela Seleção Brasileira entre 2013 e 2014, o treinador caiu para a 2ª divisão com o Palmeiras em 2012.



Luxemburgo



Prós: Também experiente e com passado vitorioso no clube alviverde, Luxemburgo busca uma reinserção no mercado.



Contras: Os últimos trabalhos do treinador no Brasil, no Sport, Cruzeiro e Flamengo deixaram muito a desejar e o Luxemburgo foi demitido sem conquistar títulos importantes.



Abel Braga



Prós: Está ativo no mercado e seria uma aposta menos arriscada para o resto de temporada. O treinador era o preferido de parte da diretoria para assumir no início do ano.



Contras: O técnico afirmou, para o espn.com.br, que não pretende assumir nenhum clube nessa fase do ano e que priorizará iniciar um trabalho no começo da próxima temporada.



Dorival Júnior



Prós: Mais jovem entre os treinadores citados, Dorival tem proposta de jogo mais ofensiva, se adequando ao elenco palmeirense que conta com opções talentosas no meio-campo.



Contras: Foi demitido no início do ano pelo São Paulo após trabalho fraco. Em sua única passagem pelo alviverde, em 2014, quase caiu para a 2ª divisão com o clube.