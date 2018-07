Sem efeito Copa, Brasileiro segue com os fanáticos de sempre

Parada do torneio para o Mundial não mobiliza novos torcedores e média de público segue fraca

Após os 30 dias da parada para a Copa do Mundo, as torcidas brasileiras não parecem ter sentido muita saudade do campeonato nacional. Nas duas primeiras rodadas após o Mundial, apenas três jogos tiveram grande público e a média seguiu abaixo dos 20 mil pagantes.



A expectativa de que o mês longe dos campos mobilizasse os torcedores dos grandes clubes a lotar os estádios não se cumpriu. Na 13ª e 14ª rodadas do torneio nacional, apenas três partidas tiveram público pagante superior aos 30 mil torcedores, sendo dois clássicos, São Paulo contra Corinthians (58.624) e Flamengo contra Botafogo (39.281), além de uma disputa entre 1º e 2º colocados, Flamengo e São Paulo (51.777).



Por mais que alguns fanáticos estivessem ansiosos para a volta do Brasileiro, o campeonato não parece ter conquistado parte do público eventual de futebol que se entusiasma com o Mundial de quatro em quatro anos.



A média das partidas após a Copa da Rússia ficou na casa dos 19.453 pagantes, número pouco superior à média do torneio em geral, que atualmente é de 17.711 torcedores.



"Do campeonato em si, não. Senti faltamesmo de acompanhar o Palmeiras", confessou Fernando Pinheiro, torcedor de 29 anos presente no Allianz Parque para a partida do último domingo entre Palmeiras e Atlético-MG.



"Fiquei com muita saudade porque venho no Morumbi em todos os jogos praticamente", disse Sidnei Lima, 21 anos, mais um frequentador constante dos estádios, antes da partida entre São Paulo e Corinthians no último sábado.



Fora dos clássicos que contaram com arquibancadas cheias, 11 dos 20 jogos registraram públicos inferiores à média do Brasileiro, sendo que em seis o número não chegou aos 10 mil pagantes.



História repetida

Em 2014, quando o Brasileiro também parou para a Copa, o público não se empolgou com o retorno do torneio. Uma média de 16.592 pagantes foi aos estádios nas duas rodadas seguintes.