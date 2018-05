Os escolhidos de Tite para o Mundial da Rússia

Do grupo que participou da Copa de 2014 no Brasil, restaram apenas seis jogadores

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, anunciou nesta segunda-feira (14) a lista dos jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Os 23 escolhidos pelo treinador tentarão buscar o hexacampeonato para o Brasil. A estreia será no dia 17 de junho contra a Suíça. Depois, a Seleção pegará a Costa Rica no dia 22 e a Sérvia no dia 27 de junho, fechando a fase de grupos.



A delegação começa a se apresentar em Teresópolis no dia 20 de maio. A comissão técnica chega um dia antes dos jogadores, que desembarcam no CT da Seleção Brasileira no dia 21.

A Seleção ficará seis dias na Granja Comary antes do embarque para a Inglaterra, marcado para o dia 27. A segunda etapa de preparação será feita moderno CT do Tottenham. Antes da ida para a Rússia, o Brasil ainda enfrenta Croácia, no dia 3 de junho, em Liverpool, e a Áustria, no dia 10, em Viena.

Confira a lista completa:



Goleiros



Alisson



Clube: Roma

Idade: 25 anos

Jogos: 23



Ederson

Clube: Manchester City

Idade: 24 anos

Jogos: 1



Cássio





Clube: Corinthians

Idade: 30

Jogos: 1



Laterais



Marcelo



Clube: Real Madrid

Idade: 29

Jogos: 51

Gols pela Seleção: 5



Filipe Luís



Clube: Atlético de Madri

Idade: 32

Jogos: 31

Gols pela Seleção: 2



Fagner



Clube: Corinthians

Idade: 28

Jogos: 4

Gols pela Seleção: 0





Danilo



Clube: Manchester City

Idade: 26

Jogos: 16

Gols pela Seleção: 1



Zagueiros



Marquinhos



Clube: PSG

Idade: 23

Jogos: 24

Gols pela Seleção: 0

Miranda



Clube: Inter de Milão

Idade: 33

Jogos: 44

Gols pela Seleção: 1



Thiago Silva



Clube: PSG

Idade: 33

Jogos: 68

Gols pela Seleção: 5



Pedro Geromel



Clube: Grêmio

Idade: 32

Jogos: 2

Gols pela Seleção: 0



Meio-campistas



Casemiro



Clube: Real Madrid

Idade: 26

Jogos: 21

Gols pela Seleção: 0



Fernandinho



Clube: Manchester City

Idade: 32

Jogos: 41

Gols pela Seleção: 2



Paulinho



Clube: Barcelona

Idade: 29

Jogos: 47

Gols pela Seleção: 11



Renato Augusto



Clube: Beijing Guoan

Idade: 30

Jogos: 28

Gols pela Seleção: 5





Phillipe Coutinho



Clube: Barcelona

Idade: 25

Jogos: 35

Gols pela Seleção: 9





Willian



Clube: Chelsea

Idade: 29

Jogos: 54

Gols pela Seleção: 8



Fred



Clube: Shakhtar Donetsk

Idade: 25

Jogos: 7

Gols pela Seleção: 0



Atacantes



Neymar



Clube: PSG

Idade: 26

Jogos: 83

Gols pela Seleção: 53



Gabriel Jesus



Clube: Manchester City

Idade: 20

Jogos: 15

Gols pela Seleção: 9



Roberto Firmino



Clube: Liverpool

Idade: 26

Jogos: 18

Gols pela Seleção: 5





Douglas Costa



Clube: Juventus

Idade: 27

Jogos: 22

Gols pela Seleção: 3



Taison



Clube: Shakhtar Donetsk

Idade: 30

Jogos: 6

Gols pela Seleção: 1