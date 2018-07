Os alunos do Profe

Sem retranca ou medo da Seleção Brasileira, o imprevisível México do treinador Juan Carlos Osorio tentará repetir um feito que não acontece desde 1986: classificar a equipe mexicana às quartas de final do Mundial.

Para tentar mudar a escrita de seis eliminações consecutivas nas oitavas de final, o time comandado pelo colombiano aposta na velocidade e no bom volume ofensivo da equipe para derrotar a seleção de Tite.

Sem nenhum jogador com mais de 1,80m do meio para frente, a proposta de Osorio passa pela criação do jogo, em velocidade, pelas laterais do campo, alterando as peças de lugar o tempo todo.

O time mexicano jogou de duas formas neste Mundial. Tanto com uma linha formada por Guardado, Herrera e Layún no meio-campo e Lozano, Chicharito e Carlos Vela no ataque, quanto com Guardado e Herrera formando uma dupla de volantes, Lozano, Carlos Vela e Layún na criação e Chicharito isolado no comando de ataque dos mexicanos.



Ataque do México foi o quarto mais agressivo da fase de grupos Foto: AFP

Por mais que não entre na partida como favorito, o México não tem perfil de se resguardar e jogar por uma bola. Mesmo contra o Brasil, a equipe de Osorio buscará ter a bola e agredir a defesa da seleção verde e amarela.

"Nosso pensamento não é em ficar lá atrás, pois sabemos que o Brasil acaba fazendo gol contra quem se defende o jogo inteiro", declarou o treinador.

Um exemplo da postura que deverá ser adotada pelo México é o da vitória contra a Alemanha, por 1 a 0, na estreia da Copa do Mundo. No jogo, a equipe latino-americana começou pressionando e criando as melhores chances. Por mais que tenha terminado o jogo sendo pressionada, o México finalizou 12 vezes ao gol.

Na partida seguinte, em vitória por 2 a 1 contra a Coreia do Sul, o México manteve o bom número de finalizações, 13, e teve cerca de 90% de precisão nos passes.

O ponto negativo foi o último jogo da fase de grupos, contra a Suécia. Errando sistematicamente na marcação e sem construir nada no ataque, os mexicanos foram derrotados por 3 a 0.

A má performance freou a empolgação da torcida e relembrou um aspecto da equipe de Osório: a inconsciência em momentos decisivos. O México falhou em todos os torneios eliminatórios que disputou, incluindo goleadas por 7 a 0 para o Chile nas quartas de final da Copa América Centenário e por 4 a 1 para a Alemanha nas semifinais da Copa das Confederações de 2017.

Reencontro

Os treinadores que se enfrentarão hoje já se encontraram uma vez, no clássico entre São Paulo, então comandado por Osorio, e Corinthians, treinado por Tite, no Campeonato Brasileiro de 2015. O duelo terminou em um empate por 1 a 1.