Ortigoza pode desfalcar Náutico contra o Confiança

O centroavante paraguaio, que é o artilheiro do time na temporada com sete gols, será reavaliado para saber se reúne condições de entrar em campo. Caso não possa, Roberto Fernandes tem Wallace Pernambucano como uma das opções, voltando a ser improvisado como atacante. Outra saída para a vaga seria acionar Tharcysio.



Ortigoza desfalcou o Náutico em três jogos nesta temporada. O primeiro no duelo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Cuiabá, por sua expulsão na partida de ida. Os outros foram contra a Ponte Preta, também pelo campeonato nacional, e perante o Botafogo-PB, pela Série C, por problemas pessoais.

Somando apenas um ponto em três rodadas nesta Série C, a situação do Náutico, que ocupa a lanterna do Grupo A, é preocupante. Para o confronto do próximo sábado, contra o Confiança, na Arena de Pernambuco, uma vitória é fundamental. Um desfalque, porém, pode dar dor de cabeça ao técnico Roberto Fernandes. Reclamando de dores no joelho direito, o atacante Ortigoza não participou do treinamento da tarde desta quarta-feira, no estádio Grito da República, em Olinda, e é dúvida para o jogo. Os campos do CT Wilson Campos não foram utilizados por conta das chuvas que vem atingindo a região metropolitana.