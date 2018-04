Ortigoza desfalca Náutico contra Ponte Preta

O Náutico terá um desfalque importante para o jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, contra a Ponte Preta, na Arena de Pernambuco, nesta quarta-feira (18), às 21h45. O atacante Ortigoza foi liberado pelo clube para viajar ao Paraguai por causa de um problema de saúde de um familiar. Com isso, o atleta não poderá contribuir com o Timbu na missão de reverter a desvantagem da derrota por 3 a 0 do jogo da ida e se classificar para as oitavas de final da competição.

Sem Ortigoza, a tendência é que o técnico alvirrubro Roberto Fernandes volte a escalar o meia Wallace Pernambucano improvisado como centroavante. Nesta posição, o jogador rendeu melhor na temporada, na qual divide a artilharia do clube, ao lado do próprio Ortigoza, também com sete gols.Em relação ao restante da equipe, Roberto Fernandes deve manter o mistério até momentos antes da partida. O time precisa de uma vitória por quatro gols para avançar às oitavas da Copa do Brasil, e faturar uma premiação de R$ 2,4 milhões. Por desgaste muscular, o treinador disse que iria promover mudanças também no sistema defensivo, com o provável retorno de Breno Calixto e a estreia de Tiago Costa, na lateral esquerda.