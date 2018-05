Operários de obras da Copa constroem muro e prendem moradora em casa

A pressa para terminar as obras antes do início da Copa do Mundo da Rússia gerou uma cena inusitada no país sede da competição: operários construíram um muro na porta de uma casa e trancaram a moradora em sua residência.

O caso aconteceu na semana passada, quando trabalhadores pavimentavam uma rua no centro de uma das cidades que receberão o jogos do Mundial entre os dias 14 de junho e 15 de julho.

Durante os trabalhos, os operários bloquearam a porta da entrada do domicílio de Anna Chemodanov. A TV pública mostrou imagens da porta bloqueada, com o marido de Anna na rua sem conseguir entrar em casa após o trabalho.