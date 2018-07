ONG que atua com a Fifa registra 45 casos de assédio a mulheres na Copa

'Fare Network', parceira da Fifa, revela que quantidade de incidentes envolvendo torcedoras e jornalistas no Mundial foi subestimada

Durante a Copa da Rússia, até então, foram registrados 45 casos de mulheres vítimas de sexismo e assédio, sendo 30 torcedoras e 15 jornalistas. Os casos foram notificados pela ONG "Fare Network", que atua junto à Fifa, e divulgadios nesta quarta-feira (11).



"Tivemos notícia de 30 incidentes de sexismo, geralmente de mulheres russas sendo assediadas por estrangeiros. É um número subestimado. E também tivemos 15 casos de jornalistas mulheres assediadas por torcedores. Alguns desses casos tornaram-se notórios no mundo todo", destacou o diretor executivo da ONG, Piara Powar. Segundo ele, no entanto, o número pode ter sido bem maior. "Este número pode ser até dez vezes maior, mas muitos não são reportados", disse.



De acordo com a Fifa, muitos dos torcedores envolvidos tiveram seus fan IDs (identificação de cadastro de torcedor, indispensável para estrangeiros nos estádios da Rússia) confiscados.



Dentre os casos mais famosos citados pelo presidente da Fare Network, estão aquele em que brasileiros assediaram uma mulher russa com uma música machista, de alusão ao órgão genital feminino, e os episódios de torcedores tentando beijar repórteres enquanto estas trabalhavam, perto de estádios e em pontos de circulação de torcidores.