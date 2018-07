O sentimento de uma nação

A Rússia também é um país de várias contradições internas. Como diz o professor Rômulo Dias, "a Rússia é um país com relações internacionais dentro dela mesma". O maior país do mundo é composto por várias regiões autônomas, que comportam diferentes etnias. Uma das regiões mais instáveis é a do Cáucaso, fronteira com Geórgia e Azerbaijão, onde ficam algumas das repúblicas mais conflituosas dos últimos tempos, como a Chechênia, que travou com o governo russo uma guerra por independência no final do século XX.



"Putin procura sempre resguardar o envolvimento da região do Cáucaso nesses eventos, porque são os territórios mais instáveis. Sochi, o balneário do cáucaso, se tornou numa meca dos grandes eventos", disse ao Destak o professor do Curso Clio e especialista em geopolítica russa, lembrando que a cidade sediou os Jogos Olímpicos de Inverno em 2014 e foi a base da Seleção Brasileira durante o Mundial.



Por outro lado, a realização da Copa do Mundo e a boa campanha da seleção anfitriã trouxeram ao povo russo o mesmo sentimento de união que a Alemanha havia experimentado em 2006, cumprindo um dos objetivos do presidente russo.



"A Rússia, através do Putin, vem promovendo uma política de retomada da confiança, que se desdobra em várias frentes. Existe uma política de afirmação do poderio militar russo, busca de retomar a influência nos países vizinhos e, por outro lado, uma diplomacia cultural, com o objetivo de integrar. A realização da Copa do Mundo e a excelente campanha da seleção contribuíram para esse discurso da Rússia unida: a Rússia eslava, dos brancos de olhos claros, mas também a Rússia do Cáucaso, da Sibéria. A mensagem do Putin para dentro é a de unidade mesmo na diversidade. Esse sentimento foi aflorado com a Copa do Mundo", concluiu Rômulo.



Nacionalismos e Copa do Mundo



Usando o exemplo da Copa do Mundo de 2014, a pesquisadora da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) Camila Augusta Pereira enfatiza que, mais que a campanha da seleção local, é o evento que contribui para aflorar esse sentimento.



"O evento pode forjar, sim, essa identidade. Em 2014, o envolvimento da população foi muito mais com a Copa do Mundo do que com a Seleção. O futebol ainda promove a festa, a celebração da cultura, como parte de nossa identidade", afirmou a pesquisadora ao Destak.



Falar de patriotismo durante a atual conjuntura mundial é um terreno complexo. Em muitas partes da Europa, principalmente, o discurso altamente nacionalista e xenófobo da extrema-direita cresce como oposição à questão da imigração.



Se por um lado existe essa preocupação em relação ao neonazismo, por outro, o futebol também pode aparecer como uma ferramenta de inclusão e de aceitação da diversidade.

Um dos exemplos mais citados durante a Copa do Mundo foi, justamente, da campeã mundial. Com uma seleção formada por descendentes de imigrantes de 17 nações diferentes, a França demonstrou que o futebol tem uma parcela positiva na construção de uma identidade nacional, tornando-a mais abrangente.



"O futebol foi capaz de reunir classes, sintetizar a cultura, traduzindo a ‘essência’ de ser brasileiro, principalmente, nas narrativas dos meios de comunicação. O esporte seria visto como espaço de encontro de classes e de tradições que acabariam por diferenciar o país de outras nações, sendo apresentado como síntese da cultura nacional do país, sinal de reconhecimento institucional construído a partir da filiação no futebol", conclui a pesquisadora Camila Augusta.

Além de reunir os melhores jogadores de futebol do planeta, a Copa do Mundo também cumpre um papel social importante, especialmente nos países que a sediam.Em 2006, os alemães puderam voltar a cantar o hino nacional e demonstrar seu patriotismo sem medo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), demonstrações de nacionalismo não eram vistas com bons olhos, devido aos estragos feitos pela extrema direita nazista na Europa. Após 15 anos da reunificação das duas Alemanhas, os anfitriões também viveram a experiência de se sentir parte de uma mesma nação.