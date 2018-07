O nascimento da geração CR7

No ano da Copa do Mundo da Rússia, craque português ganha a preferência dos pais brasileiros

Neymar é disparado o craque da Seleção Brasileira com o maior número de fãs, mas por incrível que possa parecer o português Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo, ganhou a preferência de muitos pais neste ano.



Em levantamento feito pela ARPEN-SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo) mostra que até 1º de julho, 45 crianças nascidas foram registadas com o nome de Cristiano Ronaldo. Já para Neymar foram 14. Em ano de Copa, a quantidade de bebês com nomes de jogadores cresce.



O número de xarás do português começou a crescer em 2006 e dobrou no ano seguinte, quando CR7 conquistou seu primeiro título da Champions. O nome Neymar só começou a se popularizar em 2009, ano em que o brasileiro estreou pelo profissional do Santos. Foram 25 registrados com o nome do jogador.



Apesar da rivalidade com a Argentina, 44 crianças foram registradas com o nome de Messi, três em 2018. Resta saber se algum deles se tornará craque.