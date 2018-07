O mito da camisa 9

Gabriel Jesus foi escolhido para ser o nove e fez por merecer a camisa na Seleção de Tite. Estreou em setembro de 2016, marcando dois gols e sofrendo pênalti na vitória por 3 a 0 contra o Equador, na casa do adversário, pelas _Eliminatórias da Copa. De lá para cá, foram mais oito gols pelo Brasil. Mas em território russo ele está devendo.

Na Copa do Mundo, Gabriel ainda não marcou, sofre críticas constantes e vê Firmino ganhar a preferência do torcedor brasileiro. E não adianta os elogios de Tite por sua postura tática, nem ser o atacante que mais rouba bolas na competição. O brasileiro quer ver gol do camisa nove.

O número virou sinônimo de gol na Seleção Brasileira. E isso é culpa de Ronaldo Nazário de Lima. O Fenômeno fez 15 gols em três mundiais, dois na final de 2002, e criou uma mística no número nove que, até hoje, ninguém consegue chegar perto de suas atuações com a camisa amarela.

Nenhum número nove conseguiu ter esse protagonismo na história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

Tostão vestiu a nove em 1970, em um time que teve Jairzinho, o camisa sete, como artilheiro, e fez dois gols. Antes dele, a camisa nove do Brasil, desde 1950 (quando os números foram colocados nas camisas dos jogadores), fez apenas dois. Um com Baltazar, em 1954, e outro com Rildo, que era lateral-esquerdo, em 1966.

No título de 1958, Zózimo era o nove brasileiro. Passou em branco e viu Pelé, o camisa 10, marcar seis gols. Em 1962, Coutinho usava a camisa nove. Não fez gols e os artilheiros brasileiros foram Garrincha e Vavá, com quatro gols cada

Vinte anos depois, na Espanha em 1982, Serginho Chulapa fez dois. Careca, em 1986 e 1990, marcou sete gol no total, e foi o que mais fez gols com o nove, depois de Ronaldo. Na conquista do tetra, o meio-campista Zinho era o nove, não fez gol e foi chamado de enceradeira por seu estilo de jogo pouco objetivo. Nessa, Romário, o camisa 11, foi decisivo.

Pós-Ronaldo, Luís Fabiano (três gols em 2010) e Fred (um gol em 2014) foram muito criticados nas suas chances com a camisa nove. E agora é a vez de Jesus. O atacante, que há quatro anos estava pintando as ruas do Jardim Peri, em São Paulo, tem mais uma chance, sexta-feira (6), contra a Bélgica, para escrever um capítulo diferente na história da camisa nove: desencanta de uma vez ou fica como coadjuvante na seleção comandada por Tite.



Os gols dos 9:

15 gols – Ronaldo (1998, 2002 e 2006)