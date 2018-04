O lado argentino de Palmeiras e Boca Juniors em São Paulo

Quase 40 mil pessoas foram assistir à partida entre Palmeiras e Boca Juniors, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, no Allianz Parque, na última quarta-feira (11). O empate da equipe argentina nos acréscimos, fechando o placar do clássico sul-americano em 1 a 1, desanimou milhões de palmeirenses e, ao mesmo tempo, causou um fervor na Mooca, famoso bairro da zona leste de São Paulo.Isso porque, o bairro abriga o Moocaires, um bar e restaurante argentino acostumado a receber os 'hinchas' do clube rival. Entre empanadas típicas e trilha sonora recheada de rock latino, os argentinos, e brasileiros, torcedores do Boca assistiram, estasiados, os emocionantes minutos finais do confronto.