O Draft 2018 vai começar!

Escolha dos jogadores universitários terá seu início nesta quinta-feira (26), às 21h. Confira quem são as prováveis novas estrelas do futebol americano.

O Draft da NFL (escolha dos atletas universitários para comporem os times da liga) começa nesta quinta-feira (26), no AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, no Texas. O evento tem duração de três dias e conta com sete rodadas, somando um total de 256 escolhas.



Confira abaixo as principais estrelas deste Draft, assim como as necessidades de cada uma das equipes e a programação do evento.





Programação



Quinta-feira (26):



Escolhas da 1ª rodada (a partir das 21h*)



Sexta-feira (27):



Escolhas da 2ª e 3ª rodada (a partir das 20h*)



Sábado (28):



Escolhas da 4ª, 5ª, 6ª e 7ª rodada (a partir das 13h*)



*horário de Brasília