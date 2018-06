O desafio de Tite: encontrar o equilíbrio da Seleção

Com principais astros jogando na esquerda, time tem a missão de criar mais pelo outro lado

Na estrevista da última terça-feira (19), Philippe Coutinho revelou que Tite não ficou satisfeito com o desempenho do meio de campo da Seleção Brasileira no empate em 1 a 1 com a Suíça na estreia da Copa do Mundo. Para o treinador, o time deveria ter girado mais o jogo e trabalhado mais pelo lado direito.



"Essa função é de quem está ali naquela posição. Minha, do Casemiro e do Paulinho. De repente nesse jogo faltou girar um pouco mais, usar nosso lado direito que é muito forte e faltou esse equilíbrio. Faltou usar nosso lado direito que é muito forte", analisou o meia.



Os números comprovam esse desequilíbrio. O lado esquerdo da Seleção Brasileira foi muito mais acionado que o lado direito da equipe. Os quatro jogadores que mais tocaram na bola atuam por aquela faixa do campo. O lateral-esquerdo Marcelo, com 109 toques, foi o atleta mais participativo do time canarinho. Em segundo lugar, vem Coutinho, que atuou como meia caindo mais pela canhota, de onde marcou o gol do Brasil no jogo, com 90 toques. Na sequência, aparecem Miranda e Neymar, que tocaram 81 e 79 vezes na bola, respectivamente.



O primeiro jogador do lado direito a aparecer na estatística é o lateral direito Danilo, quinto mais participativo, com 69 toques na bola. Thiago Silva (65), Willian (51) e Paulinho (35) completam a estatística dentre os atletas brasileiros que atuam pela faixa direita do campo. Ao todo, os jogadores do lado esquerdo deram 359 toques na bola, contra apenas 221 dos atletas da faixa direita.



Uma das consequências disso foi que Marcelo ficou sobrecarregado na saída de bola. O lateral-esquerdo errou 16 dos 87 passes que tentou na partida, tendo um aproveitamento de 81%. Pelo Real Madrid, na última temporada do Campeonato Espanhol, o jogador teve uma eficiência de 85% nos passes.



Já na parte ofensiva, 50% das jogadas da Seleção Brasileira saíram pelo lado esquerdo, enquanto a outra metade das subidas foi igualmente dividida: 25% pelo meio e 25% pela direita.