'O Corinthians não tem que ter a cara de nenhum treinador', diz Loss

A ideia é uma manutenção do que vinha sendo feito, tenho ciência do que o grupo pode render", afirmou Loss, que está no clube desde 2013 e conquistou cinco títulos na base. "O Corinthians tem que ter a cara do Corinthians, não a cara de nenhum treinador. Tem que ser um futebol equilibrado defensivamente, sólido, que vai sofrer poucas situações de gol e que seja eficiente na frente", completou.



Apesar de ter apoio da diretoria e da torcida, Loss sabe que só terá vinda longa no clube com vitórias. " Fico feliz pelo apoio, mas tenho que responder com o trabalho e dedicação ao clube para que esse apoio se traduza em continuidade. Sei que

O Loss é o treinador do Corinthians e eu não vou tirá-lo. Vocês me conhecem . A parada é para sentarmos e ser negociado tudo de futebol. Vamos remontar a comissão, refazer o contrato dele, discutir o que vai fazer no futebol".



Depois de perder o treinador para o futebol árabe, Sanchez sabe também que pode perder jogadores. "A Arábia é a nova China. Eles vão vir forte no futebol brasileiro, no sul-americano e levarem quem eles quiserem", afirmou o presidente do Corinthians. O presidente Andrés Sanchez afirmou que Loss é o técnico do Corinthians, mas na parada para a Copa do Mundo haverá uma reavaliação.

Osmar Loss, novo técnico do Corinthians, foi apresentado nesta quarta-feira (23), e pretende seguir o mesmo trabalho que vinha sendo desenvolvido por Fábio Carille. Ao lado do presidente do clube, Andrés Sanchez, o treinador se mostrou seguro com a nova função.preciso é responder com resultado".