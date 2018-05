'O Brasil é um dos favoritos', diz Tite

Treinador da Seleção revela que Dedé está na lista dos 35; caso um dos zagueiros fique fora da Copa, o jogador do Cruzeiro pode ser chamado

Após a convocação dos jogadores que vão à Copa do Mundo da Rússia, o técnico Tite comentou sobre os próximos passos para o Mundial e colocou o Brasil como um dos favoritos à conquista do título.





"O Brasil é um dos favoritos, sim, pelo futebol apresentado, pela consistência da equipe, com transições rápidas. Cada um coloca sua verdade. N ão é ser falso e fugir do favoritismo, nem ser arrogante e se candidatar como o grande favorito. Mas está entre os favoritos, sim ", disse o treinador.



A Seleção divulgou os 23 relacionados para a Copa do Mundo. Mas enviou à Fifa a relação completa com 35 nomes, caso algum atleta se machuque poderá ser substituído por um dos nomes que estará na lista.