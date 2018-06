'O Brasil é o favorito', declara meia da Sérvia

Filip Kostic analisa grupo E e declara: 'Costa Rica é o mais fraco'

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (15), Filip Kostic, um dos mais importantes nomes da seleção sérvia, pediu atenção para a equipe e colocou o Brasil como favorito do grupo E, que divide com Costa Rica e Suíça.



Analisando o jogo de estreia, contra a seleção costa-riquenha, diz que partida será difícil, "o ideal seria ganhar e eu marcar um gol, ou dar uma assistência", sonha o camisa 17 da Sérvia, "o primeiro é certamente o mais importante dos três. Se vencermos, daremos um grande passo em direção à fase eliminatória".



A maior parte dos ingressos vendidos foram comprados por torcedores da Costa Rica, porém o meia acredita no apoio da torcida sérvia no jogo, "sei que os ingressos não são baratos, mas eu gostaria de sentir o apoio dos estandes" comenta.



Quanto ao grupo e à competição, o jogador aponta o Brasil como favorito para a liderança do grupo E e para o título do torneio, "Costa Rica é o mais fraco no papel, e nós e a Suíça devemos decidir a outra vaga. Eu acho que vamos passar pelo grupo", finaliza.



O jogo de estreia contra a Costa Rica acontecerá neste domingo (17), às 9h (horário de Brasília), em Samara.