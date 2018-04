'O árbitro não pode ser mais o único a não ver o erro', diz Fifa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu a utilização do sistema de vídeo-arbitragem (VAR) no futebol mundial, em congresso realizado em Buenos Aires.

"Acreditamos que em 2018 não é mais possível que todos assistam ao jogo em casa, vejam se o árbitro errou e o único que não possa saber seja o próprio. Não porque não quer, mas porque o proibimos", declarou Infantino em coletiva de imprensa.

O dirigente máximo do futebol mundial foi questionado sobre a polêmica do pênalti marcado na partida entre Real Madrid e Juventus, aos 48 minutos do 2º tempo, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.