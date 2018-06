Seleção faz reconhecimento do gramado no palco da estreia deste domingo (17); Fred está fora do jogo

Na tarde deste sábado (16), a Seleção Brasileira realizou o treino de reconhecimento do gramado na Rostov Arena. O destaque ficou por conta do novo visual do atacante Neymar, com um cabelo pintado de loiro.



O volante Fred, se recuperando de uma torção no tornozelo, sofrida no treino do último dia 8 está fora da partida e é o único desfalque de Tite para a estreia da Seleção Brasileira neste domingo, contra a Suíça, às 15h.



"Estamos com 23 atletas de altíssimo nível. Só o Fred não tem condições de jogo para a estreia. Está fora. Todos os outros estão preparados", disse o treinador em entrevista coletiva neste sábado.