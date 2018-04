Novo diretor do Flamengo quer definir treinador essa semana

Carlos Noval foi apresentado e falou sobre desafio à frente do futebol profissional do clube

Na noite desta segunda-feira (2), o Flamengo apresentou Carlos Noval, seu novo diretor-executivo de futebol. O dirigente chegou falando sobre o perfil do treinador que vai substituir Paulo César Carpegiani.



"Tem que ter uma calma nessa hora, não se antecipar. Pelo menos até o final da semana, a gente já tem que estar com esse nome definido. A gente está em conversas, ouvindo algumas coisas. Estamos pensando no que vai se fazer. A calma é ter a certeza que o treinador que chegue vai seguir a filosofia que o Flamengo tem", afirmou o novo diretor-executivo.



Perguntado sobre reforços, o diretor afirmou que ainda precisa identificar as carências do elenco rubro-negro.



"O elenco é o que está aí e eu acho extremamente qualificado. Lógico que tem algumas carências que temos que estudar e ir atrás no mercado. Pode ser que tenhamos mais trabalho para extrair mais dos jogadores", disse.



O Flamengo volta a jogar dia 14, contra o Vitória em sua estreia no Brasileirão. Até a definição do novo técnico, a equipe é treinada pelo auxiliar Maurício Barbieri.



Confira as declarações de Carlos Noval em sua apresentação:



Novo cargo no Flamengo

"A gente teve esse processo todo na base durante anos. O que me levou a aceitar esse desafio é que eu acredito nesse processo continuado. Acho que é dar continuidade no processo todo. Fico confiante para gerir ese processo."



Perfil do novo treinador

"O profissional tem que se adequar à filosofia que o Flamengo tem. Estamos estudando, estamos avaliando vários casos e vamos resolver isso com muita calma. A gente está em conversas, ouvindo algumas coisas. Estamos pensando no que vai se fazer. A calma é ter a certeza que o treinador que chegue vai seguir a filosofia que o Flamengo tem"



Desafio do trabalho de oito meses

"É um tremendo desafio. Oito anos é um processo de continuidade. Em oito meses, a gente vai ter que se virar para tentar melhorar o que já foi construído no Flamengo. A gente precisa identificar onde melhorar. Mas acho que dá para fazer algo bem bacana."



Prazo para escolha do novo treinador

"Tem que ter uma calma nessa hora, não se antecipar. Em relação ao Barbieri, é um profissional bastante qualificado. Há quatro anos eu quis trazê-lo para o Flamengo para treinar os juniores. Pelo menos até o final da semana, a gente já tem que estar com esse nome definido."



Pressão de trabalhar no profissional do Flamengo

"A qualificação dos profissionais da base é feita para eles estarem preparados para substituir os do profissional. Todos são formados para terem esse desafio e eu não sou diferente disso. Estou há oito anos me formando para isso e me sinto totalemnte preparado para suportar essa pressão."



Desafabo do vice de futebol à imprensa

Quanto a esse caso, quem pode responder é o vice-presidente Lomba. Os jogadores, não vejo nenhuma falta de não querer correr em campo. Mas acho que todos poder dar algo a mais."



Transição dos jogadores da base para o profissional

"Em relação aos jogadores da base, quem decide isso é o treinador. O processo vai ser mais facilitado pela integração que a gente já tinha e vai ter ainda mais."



Carências do elenco

"As carências, a gente vai ter que avaliar junto com o treinador que chegar e ir atrás no mercado."



Relacionamento com estrelas do grupo profissional

"Não vejo menor dificuldade quanto a isso. Eu estava com 350 meninos, mais empresários. A grande diferença nisso, talvez vai ser no que eles ganham. O tratamento vai ser igual como eu tratava os jogadores da base. Meu relacionamento com os jogadores é sempre muito pessoal, direto, reto e transparente."



Orçamento para contratações

"Ainda não chegamos a conversar sobre isso. Teve pouco tempo, realmente. No domingo, tivemos algumas conversas mais internas, mas ainda não chegamos nessa parte do orçamento."



Avaliação do elenco

"O elenco do Flamengo é o que está aí e eu acho extremamente qualificado. Lógico que tem algumas carências que temos que estudar e ir atrás no mercado. Eu não vejo o Flamengo abaixo de ninugém. Pode ser que tenhamos mais trabalho para extrair mais dos jogadores."



Primeiro contato com os jogadores

"A conversa com eles hoje foi muito boa. Todos estão com muita vontade de trabalhar e reverter esse quadro."



Possibilidade de trazer um treinador estrangeiro

"Há qualquer possibilidade. Tanto de vir alguém de fora quanto ser o Barbieri. O que estamos fazendo é avaliando os nomes. Não tem nenhuma possibilidade fechada."



Perfil de Maurício Barbieri

"Treinador novo, moderno, atualizado e extremamente qualificado para o cargo, está em constante evolução. Ele é um treinador que gosta de um processo que as pessoas constroem as coisas juntas."