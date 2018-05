Nova Zelândia anuncia salários iguais para times masculino e feminino de futebol

Direitos de imagem e premiações também terão os mesmos valores

A Federação Neozelandesa de Futebol anunciou nesta terça-feira (8) que decidiu estabelecer as mesmas condições salariais para as jogadoras da seleção nacional, no que chamou de um "momento chave" para o futebol do país.



A seleção masculina, conhecida como All Whites, e a feminina, as Football Ferns, serão a partir de agora tratadas de maneira igualitária, afirmou o diretor geral da federação, Andy Martin.



De modo concreto, as premiações e os direitos de imagem terão os mesmos valores e as jogadoras viajarão de primeira classe, assim como os jogadores.



A Nova Zelândia segue o exemplo da Noruega, que estabeleceu as mesmas condições salariais para as seleções masculina e feminina.



A Federação Neozelandesa de Rúgbi anunciou este ano que sua equipe feminina, cinco vezes campeã mundial, terá pela primeira vez contratos profissionais.