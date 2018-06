Nova música empolga até jogadores da Seleção

Chegada no hotel arrepiou!!!!! Uma publicação compartilhada por Renato Augusto (@renatoaugusto8) em 20 de Jun, 2018 às 2:25 PDT

A carregar o vídeo ...

Desde que chegou a São Petersburgo, na última quarta, a Seleção tem recebido o carinho dos torcedores brasileiros na cidade.Empolgados pela nova música, que relembra as cinco conquistas mundiais do time canarinho e seus heróis, os torcedores se aglomeram na porta do hotel e têm empolgado os jogadores."Eu fico arrepiado, cara. Acho isso lindo demais, eles são feras", disse o meia Renato Augusto, que confessou a amigos que recepção da torcida e a música deixaram os atletas ansiosos para entrar em campo logo.O técnico Tite também fez questão de agradecer o carinho da torcida brasileira, mas também aproveitou para frisar que a equipe precisa manter a racionalidade apesar do forte apoio da torcida."O carinho que o torcedor traz tem um componente emocional muito forte. Paralelamente temos um nível de concentração muito alto. Temos que jogar bem e vencer para nos classificar. Você tem que pegar esse carinho do torcedor e trazer com a lucidez. Característica nossa da emoção, mas com a razão equilibrando", enfatizou o treinador.O Brasil foi o terceiro país que mais comprou ingressos para a Copa do Mundo, atrás apenas de Rússia e Estados Unidos. De acordo com a última parcial divulgada pela Fifa pouco antes do Mundial, 72.512 torcedores brasileiros haviam garantido entradas.



"É,

Em cinco oito foi Pelé

Em meia dois foi o Mané

Em sete zero o esquadrão

Primeiro a ser tricampeão

OÔ,

Em noventa e quatro Romário

Dois mil e dois Fenômeno

Primeiro Tetracampeão

Único Penta é o Brasilzão

OÔ,

Brasil olê, olê, olê! (4x)"

Mascote da Seleção Brasileira, o ‘Canarinho Pistola’ também tem feito sucesso na Rússia, especialmente com as crianças.