Casa da Seleção Brasileira, a Granja Comary passou por reformas que duraram cinco meses e custaram R$ 17 milhões à CBF. Inaugurado nesta sexta-feira (18), o novo Centro de Excelência do Futebol Brasileiro atenderá todas as Seleções Brasileiras (masculina, feminina e as categorias de base).





Além dos treinos, o espaço também é referência em trabalhos de prevenção e recuperação de lesões. Todo este aparato estará à disposição de atletas e clubes que tenham necessidade e interesse de utilizar a estrutura da Seleção Brasileira.

O espaço de 1.700 m² abriga mais de 80 equipamentos voltados para trabalhos físicos e duas salas de aula com capacidade para 60 pessoas. Os aparelhos de última geração passam informações dos atletas em tempo real, o que ajuda no ajuste dos treinos individualizados.A partir desta segunda-feira (21), os jogadores convocados por Tite para a Copa do Mundo de 2018 começam a chegar no CT da Seleção e iniciam a primeira fase de preparação. Na programação da comissão técnica, todas as avaliações e os primeiros treinamentos serão realizados no local.