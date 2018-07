'Nosso goleiro ganhou o jogo', diz técnico da Croácia

Depois de bobear no gol da Dinamarca no início do jogo, Subasic se recuperou e garantiu a Croácia ao defender três pênaltis

As defesas do goleiro Subasic na disputa de pênaltis foi determinante para a classificação da Croácia. O treinador Salic rasgou elogios ao jogador, que colocou a equipe nas quartas de final. "Ele (Subasic) foi um herói. Salvou três penalidades e não vemos isso todos os dias. Nosso goleiro ganhou o jogo para nós", comentou.



O craque Modric, que havia perdido pênalti na prorrogação, assumiu a responsabilidade na disputa final e converteu a cobrança, mesmo com toda a pressão. "Vai acontecer de perder um pênalti. Ele disse que bateria na cobrança das penalidades. Você pode imaginar o que aconteceria se ele não tivesse marcado? Mas isso mostra a qualidade de um grande jogador", destacou Dalic.





A Croácia impressionou na 1ª fase da Copa, principalmente com uma vitória arrasadora sobre a Argentina, e terminou com 100% de aproveitamento. Mas no confronto deste domingo contra a Dinamarca não conseguiu repetir as grandes apresentações, porém garantiu a classificação nas penalidades.



"Até agora havíamos jogado bem e vencido de maneira superior. Mas você tem que passar por momentos difíceis. Não jogamos uma ótima partida, como o nível dos nossos três primeiros jogos. Porém minha fé em meus jogadores é ainda mais forte depois de um jogo como esse", disse Dalic. "Foi uma recompensa para o nosso trabalho duro, e isso torna tudo mais doce", completou.