Nos pênaltis, Inglaterra elimina a Colômbia e avança às quartas

m 1990 perderam para a Alemanha na semifinal, em 1998 para a Argentina nas oitavas, e em 2006 para Portugal nas quartas.

Sem James Rodriguez machucado, a Colômbia teve muitas dificuldades no setor de criação e quase não incomodou o goleiro Pickford. O único chute a gol dos colombianos saiu nos acréscimos do 1º tempo para a defesa tranquila do camisa 1 da Inglaterra.



Além das equipes não conseguirem demonstraram um futebol digno de oitavas de final de uma Copa, o árbitro americano Mark Geiger não teve pulso firme para se impor e os jogadores trocaram tapas, simularam e acabaram atrapalhando a partida.



Um pouco melhor na partida, a Inglaterra conseguiu abrir o placar em pênalti bobo cometido por Sanchez. O colombiano, que já havia sido expulso e feito pênalti na es treia contra o Japão, voltou a fazer uma bobagem imensa.



O atacante Harry Kane bateu e fez seu sexto gol na Copa do Mundo. O inglês é o artilheiro isolado na Rússia-2018.



No desespero, a Colômbia foi para cima dos ingleses. Pickford fez defesa espetacular em chute de Uribe. Mas não conseguiu evitar o empate nos acréscimos. Após cobrança de escanteio, Mina subiu no meio da zaga e cabeceou para o chão. A bola subiu, Trippier ainda tentou tirar, mas ela morreu no gol.



Na prorrogação, os colombianos tiveram uma pouco mais de domínio da partida, mas a Inglaterra não se entregou. Porém a decisão foi para as penalidades e brilhou a estrela de Pickford.

