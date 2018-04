Nos pênaltis, Corinthians derrota Palmeiras e é campeão paulista

O Corinthians derrotou o Palmeiras, na cobrança de pênaltis, neste domingo (8), no Allianz Parque, e se sagrou campeão paulista de 2018. Após vitória corintiana por 1 a 0 no tempo normal, a equipe alvinegra bateu o time alviverde nas penalidades por 4 a 3.



Depois de perder a primeira partida da final, em casa, por 1 a 0, o time comandado por Fábio Carille derrotou o Palmeiras, com gol de Rodriguinho, no primeiro minuto do jogo, e garantiu seu 29º título estadual nas penalidades.



Com o resultado, a equipe alvinegra é bicampeão paulista sob comando do treinador Fábio Carille, que estreiou no cargo em 2017, vencendo o título estadual em cima da Ponte Preta.







O Jogo



Em um início de jogo elétrico, Mateus Vital puxou o ataque alvinegro na primeira ofensiva do Corinthians na partida, chegou à linha de de fundo e achou Rodriguinho livre no meio da área. O meia, que já havia sido o herói do time na semifinal contra o São Paulo, pegou de primeira para abrir o placar. A bola ainda desviou em Victor Luis, tirando Jaílson da jogada.

Com o gol, a vantagem que o Palmeiras havia construído na partida de ida foi neutralizada e o time de Roger Machado foi obrigado a assumir uma postura mais ofensiva, a fim de retomar a vantagem no placar agregado.

Logo aos cinco minutos, os mandantes balançaram as redes mas o lance foi invalidado. Após cobrança de falta, Thiago Martins escorou de cabeça. A bola sobrou para Willian, que, em posição ilegal, empurrou para as redes.

O time alviverde seguiu pressionando e teve mais dois bons lances ainda no início da partida. Aos 9 minutos, em cabeçada perigosa de Borja que passou rente ao gol e aos 12, em chute de fora da área de Willian.

Após início intenso, a partida tomou um rumo mais truncado após os 20 minutos, com menos bola rolando e chances de gol. Antes do intervalo, o Palmeiras ainda conseguiu chegar com perigo mais uma vez, aos 33, em chute de Marcos Rocha, após bela enfiada de bola de Dudu.

Com o Palmeiras pressionando em busca do gol de empate, o Corinthians se fechou na segunda etapa e permitiu que a equipe alviverde ficasse com a bola. O primeiro lance de perigo aconteceu aos 11 minutos, em chute de Bruno Henrique na entrada da área, que passou por cima do gol de Cássio.