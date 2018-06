Nos acréscimos, Espanha empata com Marrocos e avança em 1º

Equipe europeia contou com consulta ao VAR nos momentos finais da partida para sacramentar o empate em 2 a 2 com o time africano

A Espanha empatou com o Marrocos por 2 a 2, nesta segunda-feira (25), em Kaliningrado, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O resultado garantiu a equipe europeia nas oitavas de final do Mundial.



Com o empate, o time europeu foi aos cinco pontos e se classificou na 1ª posição do grupo B, a frente de Portugal, devido ao critério de gols marcados. Nas oitavas, a Espanha irá enfrentar a Rússia, 2ª colocada do grupo A, enquanto os portugueses enfretarão a equipe uruguaia.



Os gols da partida foram marcados por Boutaib e En-Nesyri para a equipe marroquina, e por Isco e Aspas para o time espanhol.



Aos 13 minutos, após indecisão entre Iniesta e Sergio Ramos, Boutaib roubou a bola na intermediária e avançou. Livre, o atacante ficou frente a frente com De Gea e marcou primeiro gol do Marrocos na Copa da Rússia.



A liderança marroquina durou pouco. Aos 19 Iniesta recebeu dentro da área, cortou o marcador e rolou para Isco marcar o seu primeiro gol em Mundiais.



Mesmo já eliminado do torneio, o Marrocos seguiu bem na partida, criando mais chances que a Espanha no início da segunda etapa, por mais que a equipe europeia controlasse mais a bola.



Aos seis minutos Boussoufa apareceu livre após lançamento do campo de defesa e obrigou De Gea a sair às pressas para socar a bola. Já aos nove, Amrabat ajeitou livre na entrada da área e soltou uma bomba que acertou o travessão do goleiro espanhol.



Aos 16 minutos a Espanha respondeu. Após cruzamento da direita, Isco cabeceou e teve a chance de marcar o se seu segundo gol na partida. A bola passou pelo goleiro mas foi cortada em cima da linha pela defesa marroquina. Na cobrança de escanteio após o lance, Piqué teve mais uma chance, mais cabeceou para fora.



Nos momentos finais da partida, já 36 minutos, En-Nesyri subiu livre após cobrança de escanteio e colocou o Marrocos de novo na frente do placar.



Nos acréscimos, precisando do empate para garantir a 1ª colocação do grupo, Aspas empatou o jogou, após desviar de letra cruzamento de Carvajal. No primeiro momento, o gol foi invalidado por suposta posição ilegal, mas o lance foi revisto pelo árbitro de vídeo. Após consultar a tecnologia, o árbitro decidiu que o meia espanhol estava na mesma linha que o último defensor marroquino e validou o gol.