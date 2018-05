Nocaute em Belfort dá prêmio a Lyoto Machida no UFC Rio 9

Lutador levou prêmio de Performance da Noite, junto com Aleksei Oleinik; Jacaré e Gastelum ganham prêmio de Luta da Noite

Além de ter levado nocauteado Vitor Belfort na aposentadoria do Fenômeno do octógono, Lyoto Machida ainda levou US$ 50 mil (cerca de R$ 180 mil) para casa. O paraense ganhou o prêmio de Performance da Noite no UFC Rio 9 pelo chute frontal no queixo do compatriota.

O Dragão repetiu o golpe dado por Anderson Silva em Belfort no UFC 126, em fevereiro de 2011, quando o Spider derrotou o brasileiro após acertar um chute frontal no queixo.Quem também levou o prêmio de US$ 50 mil para casa foi o russo Aleksei Oleinik, pela finalização sobre o brasileiro Junior Albini. Oleinik encaixou um ezequiel de frente no brasileiro e acabou com a luta com um minuto e 45 segundos no primeiro round.Ronaldo Jacaré e Kelvin Gastelum levaram o prêmio de luta da noite, que terminou com vitória do americano por decisão dividida dos juízes.