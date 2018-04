No Peru, figurinhas do álbum da Copa do Mundo se esgotam

Editora anuncia distribuição de novos lotes durante todo o mês de abril

O retorno do Peru a uma Copa do Mundo após 36 anos causou reflexos até no álbum de figurinhas do Mundial. Os cromos se esgotaram, frustrando os torcedores. A Panini, editora responsável pela distribuição, teve que divulgar nota oficial para tranquilizar os peruanos.



"A distribuição de novos lotes já estão sendo feitas desde segunda-feira (2) e continuará progressiva durante todo o mês de abril. A grande demanda criada pela participação do Peru no Mundial criou um recorde na história das vendas de figurinhas no país", explicou a editora.



O Peru terminou em 5º nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e teve que disputar a repescagem mundial contra a Nova Zelândia. No jogo de ida empatou em 0 a 0 e na volta, os peruanos venceram por 2 a 0.



A seleção peruana está no grupo C ao lado de França, Dinamarca e Austrália. A estreia será contra a Dinamarca no dia 16 de junho.