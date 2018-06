No outro jogo do Grupo E, Suíça e Sérvia têm disputa direta por vaga

No lado sérvio, a postura é de maior cautela "estamos menos pressionados, porque vencemos o primeiro jogo, mas não podemos ser favoritos em um grupo que tem o Brasil. Nossa prioridade não é ficar em 1º ou 2º, mas sim avançar de fase", explicou o meio-campista Luka Milivojevic.



A classificação da Sérvia seria inédita na história unificada do país, que só disputou o Mundial de 2010. Os destaques da equipe são os meio-campistas Matic e Milinkovic-Savic, além do lateral Kolarov, que marcou o gol da vitória na estreia.



Já os suíços, comandados pelos meio-campistas Xakha e Shaquiri, tentam a vaga nas oitavas pela segunda Copa consecutiva.

Em duelo de adversários do Brasil no grupo E, Suíça e Sérvia se enfrentam, nesta sexta-feira (22), às 15h, em Kaliningrado. Após bons resultados na estreia, as equipes europeias fazem jogo direto por uma vaga nas oitavas de final.Caso os sérvios vençam, já estarão classificadas para as oitavas de final, com 6 pontos. Já se os suíços triunfarem, precisarão apenas de um empate, contra a Costa Rica, na última rodada para avançar."Temos que continuar assim. Como fizemos contra o Brasil", disse o zagueiro suíço Akanji. "Nosso primeiro jogo foi convincente, agora temos que confirmar a disposição", completou.