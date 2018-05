No Mineirão, Palmeiras perde para o Cruzeiro

A equioe alviverde teve que suportar a pressão imposta pelo adversário e o goleiro Jailson foi obirgado a mostrar trabalhou. Mas na etapa complementar, o Cruzeiro persistiu e acabou marcando com Rafael Sóbis.



Depois do cruzamento de Robinho, Edu Dracena não cortou e o atacante da equipe mineira girou e bateu com Jaílson no chão: 1 a 0.



Após o gol o cenário da partida pouco mudou, com o Cruzeiro dominando as ações e o Palmeiras preocupado mais em se defender e não levar o segundo.



Pressionado, o time de Roger Machado volta a campo neste sábado (2) para enfrentar o líder São Paulo, no clássico que será realizado no Allianz Parque, às 21h.











O Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a terceira derrota da equipe de Roger Machado, nos últimos quatro jogos pelo campeonato nacional.Sem se arriscar e adotando uma postura defensiva, o Palmeiras quase não incomodou o adversário. O único momento que deu trabalho ao goleiro Fábio no 1º tempo, foi em lance de bola parada no final da primeira etapa.