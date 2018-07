No Maracanã, Sport quer reencontrar caminho das vitórias

Em compensação, Claudinei poderá contar com o meia Gabriel, um dos destaques do time no Brasileiro. Apesar de o camisa 30 ter seus direitos econômicos vinculados ao clube carioca, o contrato de empréstimo dele com o Leão não prevê sua ausência nos confrontos entre os dois times.



Depois da partida no Barradão, o técnico Claudinei Oliveira comandou dois treinos. O primeiro em Salvador, na sexta, apenas com os atletas que não participaram dos 90 minutos contra o Vitória. No sábado, já no Rio de Janeiro, o comandante trabalhou com todo o elenco e saiu sem dar pistas do time que vai mandar a campo ante o Flamengo.

Reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Esse é o desafio para o Sport contra o líder Flamengo, neste domingo (29), às 16h, no Maracanã, pela 16ª rodada da competição. O Leão é o 12º colocado, com 19 pontos, a cinco da zona de classificação à Libertadores e a três da zona de rebaixamento."Não temos que aceitar derrotas. Temos que colocar a cabeça no travesseiro, repensar algumas coisas e procurar vir mais forte neste domingo. Sabemos da dificuldade de encarar o Flamengo no Maracanã, mas temos condições de vencer. Agora, é não fazer terra arrasada, mas estarmos alerta com a tabela", avaliou o técnico Claudinei Oliveira.Para a partida, o comandante rubro-negro terá que lidar com desfalques. O mais recente é o atacante Rogério, que saiu de campo ainda no primeiro tempo no Barradão com suspeita de estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Ele se junta no DM com os zagueiros Ernando e Durval. O primeiro se recupera de uma luxação no dedão do pé esquerdo, enquanto o outro de uma contratura na panturrilha direita.