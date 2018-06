No jogo dos eliminados, Tunísia vence Panamá

O jogo

Na primeira etapa, os panamenhos saíram na frente do placar, aos 32 minutos, após chute de fora da área de José Rodríguez desviar no zagueiro Meriah e matar o goleiro africano.



Já na segunda etapa, a equipe da Tunísia voltou mais à frente e prontamente empatou a partida. Aos cinco minutos, Ben Youssef completou o cruzamento de Khazri, dentro da área e deixou tudo igual. O gol da equipe africana foi o de número 2500 da história das Copas do Mundo. Aos 20, foi Khazri que recebeu passe de Haddadi dentro da área e bateu para virar a partida.

Pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia, a Tunísia venceu o Panamá, nesta quinta-feira (28), por 2 a 1, em Saransk. Já eliminados, o resultado não alterou o futuro das equipes na competição mas garantiu à equipe africana sua primeira vitória desde 1978.O time tunisiano saiu atrás no primeiro tempo, após gol contra de Meriah, mas virou na segunda etapa, com Ben Youssef e Khazri. O triunfo foi apenas o segundo da Tunísia na história dos Mundiais.Já o estreante Panamá, saí da Rússia sem nenhum ponto somado e com a pior campanha entre as 32 seleções. Foram três derrotas, por 3 a 0 contra a Bélgica, 6 a 1 contra a Inglaterra, além do resultado desta quinta-feira, totalizando um saldo de -9 gols.