No dia da derrota do Brasil na Copa, varejo vendeu 17% menos

Vendas dos supermercados subiram 6,2% na sexta-feira (6) em relação a uma sexta comum; já o segmento de vestuário teve tombo de 43,1%, mostra o ICVA, da Cielo

As vendas do varejo total caíram 17,3% na sexta-feira (6), em comparação com uma sexta-feira normal, no dia em que o Brasil perdeu para a Bélgica pelas quartas de final da Copa da Rússia. O jogo foi realizado às 15h. Os dados são do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), elaborado pela Cielo.



O ICVA acompanha a evolução do varejo brasileiro de acordo com a sua receita de vendas. O índice é feito com base em um grupo de mais de 20 setores, atingindo 1,1 milhão de pontos de vendas ativos credenciados à Cielo.



De acordo com o levantamento, o setor de supermercados apresentou movimento mais intenso no período da manhã e no fim do dia, após às 17h, fechando o dia com crescimento de 6,2% em relação a uma sexta-feira comum.



Já o setor de alimentação em bares e restaurantes registrou queda de 14,9%. Considerando apenas a atuação de bares, houve aumento de 35,6% em vendas no dia. O setor de padarias também se beneficiou do jogo, com aumento de 9,4% em vendas, em comparação com uma sexta-feira comum.



Entre as categorias do varejo com maior queda na sexta-feira, está a de vestuário, com redução de 43,1% nas vendas. Também houve queda nas vendas dos setores de móveis, eletro e departamento (variação de 34%) e drogarias (15,6%).



No dia 2 de julho, quando houve jogo do Brasil contra o México, o varejo total recuou 14,3% em vendas. No dia 27 de junho, quando houve o jogo do Brasil contra a Sérvia, a queda nas vendas foi maior, de 24,5%. No dia 22 de junho, no dia do Brasil contra a Costa Rica, o recuo foi de 19,8%. E no primeiro jogo do Brasil, contra a Suíça, em um domingo (17 de junho), o tombo atingiu 24,7%.



