No clássico mineiro, deu Atlético

Galo vence Cruzeiro por 1 a 0 com com gol de Roger Guedes

No primeiro confronto entre os arquirrivais mineiros neste Campeonato Brasileiro, neste sábado, em Belo Horizonte, deu Atlético-MG.



O alvinegro bateu o Cruzeiro por 1 a 0, em uma partida com muitas jogadas ríspidas e tensão.



O gol da vitória só saiu no segundo tempo. Aos 16 minutos Roger Guedes apareceu para marcar o único gol da partida e confirmar a boa fase que vive. O atacante do Atlético-MG é o artilheiro do Brasuileiro, com cinco gols em cinco jogos.



A vitória atleticana só foi construída após o Cruzeiro ficar com um a menos em campo. O meia Mancuello foi expulso no início da etapa final, depois de levar o segundo amarelo.