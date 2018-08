Raulzinho fala de camp, NBA, Seleção e LeBron James

Confira a entrevista completa:



Um dos cinco brasileiros na NBA, o armador Raul Neto, organizou seu camp, um acampamento repleto de treinamentos de basquete voltado, no último sábado e domingo (4 e 5), no clube Alto de Pinheiros, em São Paulo. Entre as atividades, o jogador do Utah Jazz falou aosobre a iniciativa, suas perspectivas para a próxima temporada da NBA e a preparação da seleção brasileira para o Mundial de 2019.O evento voltado a meninos e meninas de 13 a 16 anos ocorreu pela primeira vez na capital paulista, sendo que a primeira edição do projeto já havia ocorrido no Rio de Janeiro, em 2017. O evento também contou com a presença do companheiro de Raul, o pivô francês Rudy Gobert, eleito o Jogador de Defesa da NBA na temporada 2017-2018.

O camp é uma tradição entre os atletas norte-americanos. Quando você começou a pensar na ideia de realizar um camp e como foi fazer-la, agora em São Paulo?

Acho legal, é uma cultura que o atleta de basquete brasileiro não tem muito, tanto que até as crianças não têm muito essa cultura de camp. Nos Estados Unidos. é uma coisa que quase todos os jogadores fazem durante o verão. Acho que é uma maneira de apoiar o basquete e de passar um pouco da experiência que a gente tem, para quem sabe um dia esses atletas chegarem aonde a gente chegou.

Também acredito que é uma forma de ajudar o basquete brasileiro, eu tento passar um pouco da minha experiência. Trazer o Rudy Gobert, que é um cara que tem uma qualidade enorme e pode trazer coisas diferentes que eu não posso trazer para eles, é uma honra.





Qual é a principal contribuição que você pode trazer e realmente mudar um pouquinho da vida desses meninos e meninas?

Primeiro é a experiência, de nós passarmos um pouco como a gente chegou, o tanto que a gente treinou. É claro que eles não sabem, é diferente você ver no dia-a-dia do que só falar, esta é a primeira coisa.

A segunda é a maneira de treinar. Eles não vão melhorar em um ou dois dias, mas eles vão aprender o jeito de treinar, que se eles levarem para o dia-a-dia deles, para o clube deles, eles podem melhorar muito e evoluir cada vez mais. Então essa filosofia de treino é o que eu quero passar.

Raulzinho passou dois dias com as crianças na quadra Foto: Pedro Amora/Divulgação

O Utah Jazz vem de duas boas temporadas, mas não conseguiu passar das semifinais de conferência. O que falta para esse time passar essa barreira?

A gente está no caminho certo. Terminamos a temporada muito bem no ano passado, continuamos com praticamente o mesmo time, saiu o Jonas Jerebko e entrou o Grayson Allen, que foi draftado, então a mudança foi pequena, quase nada.

Claro que o elenco que tem o Golden State e o Houston Rockets é difícil de igualar pela qualidade dos jogadores e pela quantidade de talento que eles têm. Mas nosso time é um time, nós sempre falamos que nossa força é o time, todo mundo que entra, entra bem, todo mundo entende o que tem que fazer dentro da quadra e a gente vai buscar isso.

É difícil saber o que que falta para chegarmos no nível deles, até porque se nós soubéssemos a gente chegaria e venceria, mas a gente sabe o que fazer para atingir o nosso melhor, queremos ser a melhor defesa do ano, porque nos últimos acho que 50 anos, nunca o melhor time defensivo ficou de fora dos playoffs, então esse é o nosso objetivo e aí nos playoffs é tentar beliscar uma final de conferência, uma final da NBA e tentar ganhar o título.





Pessoalmente, como você projeta essa temporada para você e em que pontos você acha que pode evoluir?

Acho que vai ser uma temporada boa. Lógico que a minha situação, assim como nos últimos dois anos é difícil, é uma posição onde nós temos dois caras em que o time aposta, que é o Ricky Rubio e o Dan Jackson. Tem às vezes o Donovan Mitchell que também joga alí, então eu estou com a cabeça focada em ganhar o meu espaço, como eu fiz nas últimas duas temporadas, sempre treinando e sempre disposto a jogar os minutos em que o técnico me colocar para ganhar meu espaço no time.



Nesta temporada, LeBron James assinou com o Los Angeles Lakers e será mais um astro que disputará a Conferência Oeste. Como será enfrentá-lo ainda mais vezes?

É bom e ruim. A gente joga contra esses times do lado Oeste quatro vezes no ano. Na temporada passada nós tivemos uma semana em que enfrentamos o Golden State três vezes em uma mesma semana e perdemos os três jogos, mas foi algo que melhorou nossa equipe imensamente. Foram duas semanas difíceis, onde nós perdemos acho que oito de 10 jogos, mas fez o nosso time melhorar, então enfrentar esses grandes atletas é algo difícil, mas que também melhora o nosso time, a gente aprende jogando com os melhores.

É difícil dizer como serão os Lakers nessa próxima temporada, porque é um time completamente novo, um time diferente do Cleveland, por exemplo, onde o LeBron estava, diferente do Miami Heat quando o LeBron jogou lá, então é difícil criar expectativa nesse e falar o que eles vão, ou não, fazer. Mas pensando na gente e pensando em melhorar sempre, de jogo em jogo, acho que podemos chegar longe.





Ano que vem é ano de Mundial da FIBA. A seleção vem passando por muitas mudanças nesse novo ciclo, como você está avaliando este processo?

Mudou muito, a seleção, os jogadores que estão sendo convocados, mudou o estilo de competição. Eles estão fazendo essas janelas de dois jogos, que infelizmente a gente pela NBA não consegue jogar, eu ainda não pude jogar nenhuma, é uma coisa para ser conversada para os próximos jogos, ver como que o Petrovic vai querer levar o time e como que o Jazz vai querer aceitar ou não eu ir ou não ir, então é algo que deve ser conversada, mas mudou muito, não só a seleção mas o estilo de competição (Eliminatórias para o Mundial), que acabou fazendo que a gente da NBA não consiga jogar tantos jogos.





É difícil ficar assistindo pela TV sabendo que você poderia oferecer uma contribuição técnica muito grande?

Com certeza. É o nosso país, eu sempre tenho orgulho de jogar pela seleção e quando eu não posso é difícil. A gente acompanha, a gente torce, algumas coisas não acontecem da maneira que nós esperávamos, como foi a derrota para a Venezuela (pelas Eliminatórias do Mundial), mas faz parte, é o jeito como eles fizeram a competição e a gente não pode mudar. É difícil ver pela televisão, mas não tem outro jeito.





Você citou em uma palestra com as crianças que sempre foi muito competitivo em tudo o que disputou. Quais outros esportes você acompanha e gosta de jogar?

Quando eu era criança eu jogava quase tudo, muito futebol. Na educação física eu sempre brigava para ganhar, eu era sempre o diferente. Hoje em dia eu assisto o futebol quando a Seleção joga e nos jogos importantes entre os clubes daqui. Sou cruzeirense por causa da minha família mas não acompanho direto, se você me perguntar o nome de dez jogadores eu não vou saber (risos).

Sempre fui competitivo desde jogar baralho à videogame com meus irmãos e dentro da quadra, que é onde eu trabalho.





E lá nos Estados Unidos onde o Futebol Americano e o Baseball são muito fortes. Você gosta de acompanhar?

Eu não tenho a cultura. O Futebol Americano eu assisto quando chega nos playoffs, mas Baseball eu não tenho paciência para assistir e, mesmo o Futebol Americano, eu não tenho a cultura deles, que para eles é igual o futebol aqui, todo domingo junta a família e fica todo mundo assistindo a NFL o dia inteiro. Eu não tenho essa cultura mas quando eu posso acompanhar e quando eu posso ir ao estádio, nos jogos universitários por exemplo, é legal.

Esta foi a segunda edição do Camp Raul Neto Foto: Pedro Amora/Divulgação

No fim das contas, qual a principal coisa que as crianças levarão dessa experiência?

Além dos brindes e das coisa materiais, acho que o mais importante é a experiência de passar esses dois dias treinando, fazendo exercícios que eu costumo também, que eu tive quando eu era criança. Então levar essa experiência de como é o treino e de como eles podem treinar no dia-a-dia é o mais importante, mais do que um brinde, ou uma camiseta.