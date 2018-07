No Arruda, Santa Cruz goleia Confiança e volta ao G4

O Santa Cruz reencontrou o caminho das vitórias, neste sábado (28). O tricolor goleou o Confiança por 4 a 0, no Arruda, e retornou ao G4 da Série C. Os gols corais foram marcados por Arthur Rezende, Jaílson e Pipico duas vezes.





O segundo tempo foi de certo desgaste por parte do Santa. Depois da intensidade no começo do jogo, as pernas foram pesando com o andamento da partida. Mas isso não atrapalhou a vitória.



A tranquilidade veio aos 34. Maílton chegou bem novamente pelo lado direito e cruzou rasteiro, a bola passou por Pipico e Jaílson foi de carrinho para concluir e fazer o terceiro. Aos 39 surgiu a goleada. Pipico foi derrubado dentro da área, ele mesmo foi para a cobrança da penalidade e fez o 4° gol coral no jogo e fechar o caixão.

Avassalador. Essa foi a palavra para definir o primeiro tempo do Santa Cruz diante do Confiança. Com muita intensidade, o tricolor adiantou a marcação e partiu pra cima do adversário. Não demorou muito para abrir o placar e tranquilizar o torcedor.Aos 7 minutos, Willian Maranhão recebeu do lado direito do campo, viu Arthur Rezende livre dentro da área e tocou, o meia dominou, ajeitou o corpo e fez o gol. Mais chances foram criadas e estavam sendo desperdiçadas. Até chegar em Pipico. Aos 29 minutos, Maílton teve liberdade pela direita, cruzou na medida para o camisa 9 coral, que finalizou de cabeça, fazendo um bonito gol. O 5° dele nessa Série C.