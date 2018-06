Nike não fornecerá chuteiras à seleção iraniana

Às vésperas da estreia na Copa do Mundo, federação pede explicações da empresa

A seleção iraniana recebeu um comunicado dizendo que a Nike não enviará chuteiras para os jogadores disputarem a Copa do Mundo da Rússia devido sanções comerciais de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.



A confederação iraniana de futebol enviou uma carta pedindo ajuda para a FIFA, pedindo explicações. A empresa de artigos esportivos justificou a medida imposta no mês passado, quando os Estados Unidos deixaram o acordo nuclear com o Irã e cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.



"Eles devem pedir desculpas porque essa conduta arrogante contra 23 garotos é absolutamente ridícula e desnecessária" critica Carlos Queiroz, técnico da seleção do Irã, "Esperamos que FIFA tome uma posição. Se não fizer isso, vamos divulgar a carta que mandamos para a FIFA", completa.



A Nike fornecerá calçados para 60% dos jogadores que disputarão o torneio mundial, cuja abertura acontecerá nesta quinta-feira (14), às 11h30 (horário de Brasília).