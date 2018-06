Nigéria vence Islândia, e mantém Argentina viva

Os dois gols dos africanos foram de Musa, que se tornou o maior artilheiro do país em Copas

A Nigéria bateu a Islândia por 2 a 0, nesta sexta-feira (22), em Volgogrado, pela 2ª rodada do grupo D, subiu para vice-liderança e decidirá a vaga à próxima fase com a Argentina, última da chave. O resultado não foi ruim para os argentinos, que ainda seguem vivos na Copa, mas precisam vencer a Nigéria e torcer por derrota ou empate da Islândia contra a Croácia, a seleção mais forte do grupo.



Queridinha de grande parte dos torcedores, a Islândia estava disposta a continuar escrevendo história nesta Copa do Mundo, e seguir aprontando para cima das seleções mais tradicionais. Logo aos dois minutos, Sigurdsson cobrou falta com perigo, mas o goleiro Uzoho mandou para fora.



Mas depois disso, os islandeses não conseguiram mais assustar. A Nigéria nem isso fez e nos 45 minutos inicias não conseguiu acertar uma bola no gol adversário. O 1º tempo ficou marcado pelo baixo nível técnico apresentado pelas duas equipes, que ainda lutam para avançar à segunda fase da competição.